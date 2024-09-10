【男子】◇団体▽高校 ①旭南Ａ②旭実Ｃ◇個人▽高校 ①藤瀬柊吾（旭南）②後藤（旭南）③福平（旭実）④荒井（旭実）⑤菅原（旭南）▽一般 ①中西和典（旭川）②桜井（旭川）③高田（旭教大）④東海林（富良野）⑤五十嵐（旭医大）
【女子】◇団体▽高校 ①旭南Ａ②旭藤星Ｂ③旭南Ｂ◇個人▽高校 ①的場実果（旭藤星）②菅原（旭南）③坂上（旭南）④桑原（旭志峯）⑤蔦原（旭南）▽一般 ①原かおり（旭川）②長田谷（旭医大）③篠嶋（富良野）④浜野（東神楽）⑤高橋（旭川）
【男女混合】◇団体▽一般 ①旭医大②旭川Ｃ③旭川Ａ
▽高校佐竹杯 藤瀬柊吾（旭南）▽佐竹杯 原かおり（旭川弓道会）
◆弓道 第６０回旭川地区選手権大会兼第２１回皇后杯受賞記念佐竹杯争奪大会（１日・市弓道場誠心館）
2024/09/10
【男子】◇団体▽高校 ①旭南Ａ②旭実Ｃ◇個人▽高校 ①藤瀬柊吾（旭南）②後藤（旭南）③福平（旭実）④荒井（旭実）⑤菅原（旭南）▽一般 ①中西和典（旭川）②桜井（旭川）③高田（旭教大）④東海林（富良野）⑤五十嵐（旭医大）
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