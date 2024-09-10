　【男子】◇団体▽高校　①旭南Ａ②旭実Ｃ◇個人▽高校　①藤瀬柊吾（旭南）②後藤（旭南）③福平（旭実）④荒井（旭実）⑤菅原（旭南）▽一般　①中西和典（旭川）②桜井（旭川）③高田（旭教大）④東海林（富良野）⑤五十嵐（旭医大）
　【女子】◇団体▽高校　①旭南Ａ②旭藤星Ｂ③旭南Ｂ◇個人▽高校　①的場実果（旭藤星）②菅原（旭南）③坂上（旭南）④桑原（旭志峯）⑤蔦原（旭南）▽一般　①原かおり（旭川）②長田谷（旭医大）③篠嶋（富良野）④浜野（東神楽）⑤高橋（旭川）
　【男女混合】◇団体▽一般　①旭医大②旭川Ｃ③旭川Ａ　
　▽高校佐竹杯　藤瀬柊吾（旭南）▽佐竹杯　原かおり（旭川弓道会）