　…小学生…
　【男子】▽３年生以下　①清水結太（ＴＮＴ卓球ラボ）②大月（エレッズ旭川）▽４年生　①石黒照大（チームキヨスギ）②及川（ＴＮＴ卓球ラボ）▽５年生　①尾野格之助（ＴＮＴ卓球ラボ）②大月（エレッズ旭川）▽６年生　①谷祐真（エレッズ旭川）②長沢（エレッズ旭川）③野村（当麻クラブ）③川西（エレッズ旭川）
　【女子】▽３年生以下　①磯部ここな（個人）▽４・５年生　①但木一葉（ＴＮＴ卓球ラボ）②桑原（エレッズ旭川）▽６年生　①小野詩菜（エレッズ旭川）②岡（エレッズ旭川）③石黒（チームキヨスギ）③佐藤（ＴＮＴ卓球ラボ）
　…レディース…
　①太田真理・草創富美子（花咲クラブ）②大谷・西沢（チームグランツ・個人）③佐々木文・佐々木小（あすなろクラブ）③坂本・石内（花咲クラブ）