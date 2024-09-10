…小学生…
【男子】▽３年生以下 ①清水結太（ＴＮＴ卓球ラボ）②大月（エレッズ旭川）▽４年生 ①石黒照大（チームキヨスギ）②及川（ＴＮＴ卓球ラボ）▽５年生 ①尾野格之助（ＴＮＴ卓球ラボ）②大月（エレッズ旭川）▽６年生 ①谷祐真（エレッズ旭川）②長沢（エレッズ旭川）③野村（当麻クラブ）③川西（エレッズ旭川）
【女子】▽３年生以下 ①磯部ここな（個人）▽４・５年生 ①但木一葉（ＴＮＴ卓球ラボ）②桑原（エレッズ旭川）▽６年生 ①小野詩菜（エレッズ旭川）②岡（エレッズ旭川）③石黒（チームキヨスギ）③佐藤（ＴＮＴ卓球ラボ）
…レディース…
①太田真理・草創富美子（花咲クラブ）②大谷・西沢（チームグランツ・個人）③佐々木文・佐々木小（あすなろクラブ）③坂本・石内（花咲クラブ）
◆卓球 第３０回旭川オープン小学生・レディース大会（７日・大成市民センター体育館）
2024/09/10
…小学生…
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