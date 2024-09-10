【男子】▽決勝 神楽岡ボーイズ２―０Ｅウィング

【女子】▽１回戦 永山西ラビット２―０神居ジュニアペガサス、旭川ファイヤーズ２―０神楽岡ジュニア▽２回戦 緑新ジュニア２―０永山西ラビット、東神楽ブレイブサンダーズ２―０Ｖスター、永小ウィング２―１東光バレーボール少年団、永南ウエーブ２―０旭川ファイヤーズ▽準決勝 緑新ジュニア２―０東神楽ブレイブサンダーズ、永南ウエーブ２―０永小ウィング▽決勝 永南ウエーブ２―１緑新ジュニア▽３・４位決定戦 永小ウィング２―０東神楽ブレイブサンダーズ

【男女混合】▽決勝 ひがしかわジュニア２―１ＳＫＴインパルス