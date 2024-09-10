　【男子】▽１部　①宮の森スポーツ倶楽部②Ｖｏｌｃａｎｏ③あーる３０三軍▽２部　①Ｔ・Ｐジョイ②あんこぼーるＡ③Ｄ・Ｚ・Ｔ・Ｂ・Ｎ―Ａ▽３部　①ウエルカム②フェアイン③日本製紙▽４部　①スウイング！スウイング！２００４②あーる３０四軍③ＭＭＴＣ▽５部　①花咲テニス会Ｂ②Ｄ・Ｚ・Ｔ・Ｂ・Ｎ―Ｂ③ニングル▽６部　①テニ酒部②花咲テニス会Ｃ③宇治金時
　【女子】▽１部　①宮の森スポーツ倶楽部②カムイの盛③Ｄ・Ｚ・Ｔ・Ｂ・Ｎ―Ｂ▽２部　①政球会②マトリョーシカ③ｔｅＡＭ―ＥＫ▽３部　①Ｍｏｎｓｔａｒｇｅ②スギムラＴＣ（Ｊ）③ＡＭＵ　ＯＧ▽４部　①きらめき☆出張中②ネクサス③クローバー▽５部　①ダッフィー②ワイルド・ストロベリー③Ｄ・Ｚ・Ｔ・Ｂ・Ｎ―Ａ