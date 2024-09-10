　ＳＳＳＣ４―１東明、広陵２―１名寄ＳＣ、明星２―０緑が丘２ｎｄ、北星２―２六合、神楽２―１ビアンコネロＦＣＲｕｇ、永山・永山南３―０ＡＴＴ、留萌港南２―２春光台、増毛２―１中央、神居東・忠和２―１羽幌、レーヴェ２―１富良野、旭教大付属２―１中富良野