【男子】◇高校・一般▽１００㍍ ①赤沼志龍（旭教大）②石田（旭志峯）③高橋（旭龍谷）▽２００㍍ ①赤沼志龍（旭教大）②石田（旭志峯）③佐伯（旭志峯）▽４００㍍ ①太田真輝（旭大高クラブ）②田中（旭志峯）③荒木関（旭志峯）▽８００㍍ ①小笠原幸男（室蘭工大）②小畑（東神楽中）③西野（旭教大）▽１５００㍍ ①吉田礼（旭北）②森（旭北）③藤田（旭北）▽５０００㍍ ①渡辺泰斗（道北陸協）②吉田（旭北）③垣本（作・ＡＣ旭川）▽１１０㍍障害 ①古川青樹（士別翔雲）②井上（旭志峯）③大八木（旭実）▽４００㍍障害 ①二階堂翔生（旭教大）②阿部（旭志峯）③菅原（士別中）▽４００㍍リレー ①旭志峯（佐伯幸伸、石田正龍、金子隼大、藤矢拓馬）４２秒００＝大会新②旭龍谷③羽幌高▽１６００㍍リレー ①旭教大Ｂ②旭龍谷③旭北▽走り高跳び ①井上龍雅（旭志峯）②古川（士別翔雲）③河原（富良野高）▽棒高跳び ①田中倖仁（旭龍谷）②岸（龍谷ＡＣ）②梅谷（旭龍谷）▽走り幅跳び ①佐藤爽汰（ＶＥＬＯＣＥ）②岡崎（旭志峯）③鈴木（旭志峯）▽三段跳び ①大森悠斗（旭志峯）②丸（旭大高クラブ）③眞鍋（士別翔雲）▽砲丸投げ ①西尾宗真（上川高）▽円盤投げ（２・０００㌔） ①山本涼太（道北陸協）▽円盤投げ（１・７５０㌔） ①遠藤琥珀（羽幌高）４０㍍５２＝大会新②狩野（留萌高）③北原（留萌高）▽ハンマー投げ ①遠藤琥珀（羽幌高）５８㍍２２＝大会新、道北高校新②狩野（留萌高）③北原（留萌高）▽やり投げ ①中島知明（道体アスリート）６５㍍５３＝大会新☆②鈴木（道体アスリート）③三浦（道北陸協）

【女子】◇高校・一般▽１００㍍ ①山崎心愛（旭志峯）１１秒９５＝大会新②菊地妃（旭志峯）③赤沼（岩見沢市拠点校）▽２００㍍ ①山崎心愛（旭志峯）②山本（旭志峯）③赤沼（岩見沢市拠点校）▽４００㍍ ①菊地妃華（旭志峯）５６秒０５＝大会新②山本黛花（旭志峯）５６秒８６＝大会新③菊地華（旭志峯）▽８００㍍ ①高柳優衣咲（深川陸上クラブ）②岩崎（旭教大）③山川（富良野高）▽１５００㍍ ①合田安伽梨（旭龍谷）４分２７秒６３＝大会新②木田美緒莉（旭龍谷）４分２８秒４０＝大会新③松原こころ（旭龍谷）４分３６秒０５＝大会新④藤田柚希（旭龍谷）４分４１秒１５＝大会新⑤金子心乃（旭龍谷）４分４５秒１２＝大会新⑥朝倉萌衣（旭龍谷）４分４５秒４８＝大会新⑦大沼らら（旭龍谷）４分５０秒０２＝大会新⑧鳴海詩音（旭龍谷）４分５５秒０４＝大会新⑨高橋笑歌（旭龍谷）４分５７秒４７＝大会新⑩高柳優衣咲（深川陸上クラブ）４分５８秒１５＝大会新⑪篠田ひまり（旭龍谷）５分０２秒５７＝大会新⑫小峯蘭（旭龍谷）５分０５秒５７＝大会新⑬岩崎美穂（旭教大）５分１１秒４８＝大会新▽１００㍍障害 ①田村実夢（旭志峯）②三田（旭教大）▽４００㍍障害 ①飛騨野愛（旭実）②腰越（旭明成）③木下（旭北）▽４００㍍リレー ①旭志峯（田村実夢、菊地妃華、山本黛花、猪股結菜）４８秒４９＝大会新②旭龍谷③旭北▽１６００㍍リレー ①旭北▽走り高跳び ①佐藤希乃羽（旭志峯）②川初（旭志峯）③進藤（留萌高）③渡辺（旭志峯）▽棒高跳び ①岸菜月（旭龍谷）３㍍４０＝道北タイ②小林（広陵中）▽走り幅跳び ①川嶋夏実（旭龍谷）②茂利（旭北）③入山（旭龍谷）▽三段跳び ①茂利芽依（旭北）②入山（旭龍谷）③丹羽（旭龍谷）▽砲丸投げ ①松本望生（旭志峯）②佐藤（旭西）③佐藤（上川高）▽円盤投げ ①落合夢（旭志峯）②松本（旭志峯）③辻（羽幌高）▽ハンマー投げ ①落合夢（旭志峯）▽やり投げ ①對馬聡美（上川高）②伊藤（旭永嶺）③砂原（旭明成）