　▽１回戦　東明３―２明星、中央・東光７―０神居・忠和、広陵６―２永山南、愛宕・旭川４―０永山、光陽３―２緑が丘、六合・啓北６―４神楽、春光台７―４北門、東陽９―８旭教大付属▽２回戦　中央・東光１０―１東明、愛宕・旭川５―２広陵、六合・啓北８―１光陽、春光台１０―３東陽