◇決勝トーナメント▽１回戦 あいべつピクルス１７―５永山中央野球少年団Ａ、比布野球少年団１３―６近一・末広・近文合同チーム、東聖イーグルスＡ１２―９旭稜野球少年団、でんすけファイターズ１５―７新富・東光合同チーム▽準決勝 あいべつピクルス１７―９比布野球少年団、でんすけファイターズ１４―４東聖イーグルスＡ▽決勝 でんすけファイターズ１７―８あいべつピクルス▽３位決定戦 東聖イーグルスＡ１９―４比布野球少年団