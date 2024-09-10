　▽１回戦　ニューヤンキースマスターズ８―６ドリームナイン旭川マスターズ▽２回戦　クロスラインマスターズ３―２ニューヤンキースマスターズ、グライフ５―４石田兼松八興建設、アルティメット１２―５アサヒカワＳＮＥＳ、カルド　不戦勝　旭川教員野球クラブ▽準決勝　クロスラインマスターズ８―７グライフ、アルティメット１１―０カルド▽決勝　アルティメット８―２クロスラインマスターズ