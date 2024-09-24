　▽小学生　①神居東陸上少年団▽中学男子　①旭川ＡＣ②オセロ▽一般　①チームＣＯＭＲＡＤＥ―Ａ②チームＣＯＭＲＡＤＥ―Ｂ③チームブルーツリー④グループホームきらり⑤チームＣＯＭＲＡＤＥ―Ｃ⑥パラレルクラブ