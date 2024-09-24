　▽１部　①エレッズ旭川Ａ②エレッズ旭川Ｂ▽２部　①ＴＮＴ卓球ラボＡ②卓心会▽３部　①チームグランツＡ②エレッズ旭川Ｃ▽４部　①旭実高Ｂ②アスタリスクＢ▽５部　①エレッズ旭川Ｄ②グッドスピードＡ▽６部　①陵雲クラブＡ②スピンオフＡ▽７部　①旭東高Ａ②エレッズ旭川Ｅ▽８部　①旭実高Ｃ②旭農高Ａ▽９部　①レジーナ②旭工高Ａ▽１０部　①旭永嶺高Ｂ②富良野ＳＣ―Ｂ▽１１部　①旭南高Ｂ②旭北高Ｃ▽１２部　①愛宕スニーカーＢ②たかすクラブＡ▽１３部　①キレンジャク②スピオンオフＢ▽１４部　①ＴＮＴ卓球ラボＢ②エレッズ旭川Ｆ▽１５部　①ウィナーズＢ②東神楽クラブＡ▽１６部　①ＴＮＴ卓球ラボＣ②グッドスピードＣ▽１７部　①ＴＮＴ卓球ラボＤ②陵雲クラブ▽18部　①大成クラブＡ②旭永嶺Ｄ▽１９部　①ＴＮＴ卓球ラボＥ②旭農高Ｂ▽２０部　①あすなろクラブＡ②チームキヨスギＡ▽２１部　①ノースゲートＢ②旭西高Ｂ▽２２部　①卓親会Ｂ②チームキヨスギＢ▽２３部　①あすなろクラブＢ②東神楽クラブＢ▽２４部　①たかすクラブＢ②大成クラブＣ
力走