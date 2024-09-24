　【男子】▽準々決勝　旭教大付属２―０東明、旭川２―０永山、光陽２―１東光、広陵２―１神楽▽準決勝　旭教大付属２―０旭川、広陵２―０光陽▽決勝　旭教大付属２―１広陵
　【女子】▽準々決勝　東明２―０明星、神楽２―０永山、永山南２―０広陵、旭川２―１北門▽準決勝　神楽２―１東明、永山南２―１旭川▽決勝　永山南２―０神楽