【男子】▽Ａ級 ①加藤匠吾・松木天人（旭実クラブ・函館大）②金森・三浦（学院クラブ・Ｍ１・１）③石金・阿部（旭教大）③藤井・祓川（大成クラブ・旭実クラブ）▽Ｂ級 ①山本直樹・島田康弘（Ｍ１・１）②山崎・田呂（永山中）③大熊・松本（旭教大付属中）③堀・菅原（Ｍ１・１）▽Ｃ級 ①富山謙治・富山凱生（一般・北門中）②太田・古山（広陵中）③月居・保科（広陵中）③杉山・寥原（旭教大付属中）▽Ｄ級 ①村上瑛太・安藤魁人（比布少年団）②藤原・錦川（暁クラブ）
【女子】▽Ａ級 ①井沢美織・黒谷柚葵（旭東高）②井渕・高藤（旭明成高）③武田・吉岡（旭商高）③高橋・松田（旭教大）▽Ｂ級 ①高松姫依・目黒希愛来（広陵中）②服部胡・岸本（広陵中）③佐久間・服部佑（広陵中）③三浦・来正（旭川中）▽Ｃ級 ①山下千遥・錦川奈那子（東町クラブ）②松田・斎藤（旭教大付属中）③鈴木・宇佐（神楽中）③円山・松山（明星中）▽Ｄ級 ①追立咲良・谷口凛佳（ＡＳＪ）②松山・八代（ＡＳＪ）③高橋・杉村（富良野Ｊ）③郷田・小川（ＡＳＪ）
◆ソフトテニス 第７８回旭川市民大会（１５日・花咲コート）
2024/09/24
【男子】▽Ａ級 ①加藤匠吾・松木天人（旭実クラブ・函館大）②金森・三浦（学院クラブ・Ｍ１・１）③石金・阿部（旭教大）③藤井・祓川（大成クラブ・旭実クラブ）▽Ｂ級 ①山本直樹・島田康弘（Ｍ１・１）②山崎・田呂（永山中）③大熊・松本（旭教大付属中）③堀・菅原（Ｍ１・１）▽Ｃ級 ①富山謙治・富山凱生（一般・北門中）②太田・古山（広陵中）③月居・保科（広陵中）③杉山・寥原（旭教大付属中）▽Ｄ級 ①村上瑛太・安藤魁人（比布少年団）②藤原・錦川（暁クラブ）
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