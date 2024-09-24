　ＳＳＳＣ２―１名寄ＳＣ、広陵６―２東明、神楽１―０明星、神居東・忠和２―０レーヴェ、北星１―１たかとんび、ビアンコネロＦＣＲｕｇ１―０六合、ＡＴＴ９―１緑が丘２ｎｄ、旭教大付属１―０留萌港南、アインスＵ１３　４―３中央、東川５―５増毛、春光台３―２中富良野