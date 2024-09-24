▽１回戦 忠和２―１神楽・千代田合同、比布・上川大雪合同１１―２西御料地、末広・近文・近一・末広北・春光台合同１０―１共栄・豊岡・東旭川合同、神居・大有合同１５―１永山中央、東聖１０―５美瑛▽２回戦 忠和２３―０三小、愛宕東１１―９北鎮・春光合同、旭稜１２―６比布・上川大雪合同、当麻７―４末広・近文・近一・末広北・春光台合同、神居・大有合同１０―６東五条・東光・新富合同、陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同１１―６愛別、永山南１１―４東川大雪、緑が丘６―３東聖▽３回戦 忠和１６―１愛宕東、当麻５―４旭稜、神居・大有合同３―２陵雲・鷹栖・鷹栖北野、緑が丘９―２永山南▽準決勝 忠和１０―０当麻、神居・大有合同１２―０緑が丘