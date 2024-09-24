　▽準決勝　中央・東光１４―１愛宕・旭川、六合・啓北１０―３春光台▽決勝　六合・啓北５―０中央・東光
　◇個人賞▽最優秀選手賞　中谷颯太（啓北）▽優秀選手賞　河村葵（啓北）、中島康佑（中央）▽敢闘賞　工藤邦彰（春光台）、松原咲斗（愛宕）