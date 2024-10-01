　【男子】◇決勝トーナメント▽１回戦　東川Ａ３―１美瑛、明星Ａ３―２永山南、上富良野３―１東神楽Ａ▽２回戦　旭川３―０東川Ａ、緑が丘Ａ３―０神楽Ａ、広陵３―０明星Ａ、富良野西３―２上富良野▽準決勝　緑が丘Ａ３―２旭川、広陵３―０富良野西▽決勝　広陵３―２緑が丘Ａ　
　【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦　東陽Ｂ３―０東神楽Ｂ、美瑛Ａ３―０緑が丘Ｂ、富良野東３―１六合、中央３―２神楽Ａ▽２回戦　東神楽Ａ３―０東陽Ｂ、美瑛Ａ３―１東陽Ａ、緑が丘Ａ３―２富良野東、永山南３―１中央▽準決勝　東神楽Ａ３―０美瑛Ａ、緑が丘Ａ３―０永山南▽決勝　緑が丘Ａ３―１東神楽Ａ