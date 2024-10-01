▽１部 佐藤明宏（卓心会）▽２部 清杉愛花（チームキヨスギ）▽３部 入江佳輝（翔くんとゆかいな仲間達）▽４部 上田竣太（アスタリスク旭川）▽５部 藤原隆人（エレッズ旭川）▽６部 江波和也（個人）▽７部 岩城宏（エンジョイ）▽８部 勝見誠（グッドスピード）▽９部 林川京太郎（紋興ＴＴＣ）▽１０部 宮崎一茂（グッドスピード）▽１１部 藤林伸一（マシンガンＺ）▽１２部 宮田翔吾（陵雲クラブ）▽１３部 西木信裕（キレンジャク）▽１４部 泉莉子（マシンガンＺ）▽１５部 斉藤光貴（新十津川卓球連盟）▽１６部 林陸人（チームキヨスギ）▽１７部 兼平恵輔（ＴＮＴ卓球ラボ）▽１８部 下條瑶華（陵雲クラブ）▽１９部 長谷川司（ＴＣけんぶち）▽２０部 高張翔吾（和寒卓球協会）▽２１部 高橋秀文（富良野布部ＳＣ）▽２２部 伊藤和史（キレンジャク）▽２３部 畠良輔（アスタリスク旭川）▽２４部 上西貢生（キレンジャク）▽２５部 川村鷲（旭川市役所）▽２６部 木村有亜（ＴＣけんぶち）▽２７部 清杉陽一（チームキヨスギ）▽２８部 小原克文（陵雲クラブ）▽２９部 佐藤一虎（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３０部 山崎誠也（富良野布部ＳＣ）▽３１部 辻卓也（キレンジャク）▽３２部 中井美弥（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３３部 越野斗稀（チーム潮見）▽３４部 藤本悠生（チーム潮見）▽３５部 大橋智祥（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３６部 酒井遥人（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３７部 太田樹（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３８部 高井有岐（やよい卓球クラブ▽３９部 竹口双葉（チームキヨスギ）▽４０部 久保幸枝（陵雲クラブ）▽４１部 伊藤春翔（チームキヨスギ）▽４２部 中原忠男（愛宕スニーカークラブ）▽４３部 門脇湊花（チームキヨスギ）▽４４部 小半京奈（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４５部 佐藤勇仁（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４６部 山下嘉祥（大成クラブ）▽４７部 高橋歩叶（比布ＴＳＳ）▽４８部 辻さと美（大成クラブ）▽４９部 安達佑星（チームキヨスギ）▽５０部 小野坂早苗（卓親会）▽５１部 赤石結奈（チームキヨスギ）▽５２部 小原巧大（当麻クラブ）