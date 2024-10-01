　▽１部　佐藤明宏（卓心会）▽２部　清杉愛花（チームキヨスギ）▽３部　入江佳輝（翔くんとゆかいな仲間達）▽４部　上田竣太（アスタリスク旭川）▽５部　藤原隆人（エレッズ旭川）▽６部　江波和也（個人）▽７部　岩城宏（エンジョイ）▽８部　勝見誠（グッドスピード）▽９部　林川京太郎（紋興ＴＴＣ）▽１０部　宮崎一茂（グッドスピード）▽１１部　藤林伸一（マシンガンＺ）▽１２部　宮田翔吾（陵雲クラブ）▽１３部　西木信裕（キレンジャク）▽１４部　泉莉子（マシンガンＺ）▽１５部　斉藤光貴（新十津川卓球連盟）▽１６部　林陸人（チームキヨスギ）▽１７部　兼平恵輔（ＴＮＴ卓球ラボ）▽１８部　下條瑶華（陵雲クラブ）▽１９部　長谷川司（ＴＣけんぶち）▽２０部　高張翔吾（和寒卓球協会）▽２１部　高橋秀文（富良野布部ＳＣ）▽２２部　伊藤和史（キレンジャク）▽２３部　畠良輔（アスタリスク旭川）▽２４部　上西貢生（キレンジャク）▽２５部　川村鷲（旭川市役所）▽２６部　木村有亜（ＴＣけんぶち）▽２７部　清杉陽一（チームキヨスギ）▽２８部　小原克文（陵雲クラブ）▽２９部　佐藤一虎（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３０部　山崎誠也（富良野布部ＳＣ）▽３１部　辻卓也（キレンジャク）▽３２部　中井美弥（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３３部　越野斗稀（チーム潮見）▽３４部　藤本悠生（チーム潮見）▽３５部　大橋智祥（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３６部　酒井遥人（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３７部　太田樹（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３８部　高井有岐（やよい卓球クラブ▽３９部　竹口双葉（チームキヨスギ）▽４０部　久保幸枝（陵雲クラブ）▽４１部　伊藤春翔（チームキヨスギ）▽４２部　中原忠男（愛宕スニーカークラブ）▽４３部　門脇湊花（チームキヨスギ）▽４４部　小半京奈（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４５部　佐藤勇仁（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４６部　山下嘉祥（大成クラブ）▽４７部　高橋歩叶（比布ＴＳＳ）▽４８部　辻さと美（大成クラブ）▽４９部　安達佑星（チームキヨスギ）▽５０部　小野坂早苗（卓親会）▽５１部　赤石結奈（チームキヨスギ）▽５２部　小原巧大（当麻クラブ）