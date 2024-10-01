　【男子】▽一般　①日比泰明（ＨＴＡ）②高木（宮の森ＳＣ）③十河（あーる３０）③竹内（スウィング！スウィング！）▽年齢別　①小林仁（スウィング！スウィング！）②下崎（テニス・ラボ）③荒瀬（テニス・ラボ）③二瓶（ワンピース）
　【女子】▽一般　①上村素敵（宮の森ＳＣ）②岩崎（ＡＭＵ・ＯＧ）③加賀美（バナナオレ）③高山（Ｎｅｘｕｓ）▽年齢別　①酒井まゆみ（ＴＰジョイ）②増田（カムイの盛）③伊藤（ゼブラ）③笠原（ヴェリー・ベリー）