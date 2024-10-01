【男子】▽一般 ①東昌弘・宮崎暉（あーる３０・宮の森ＳＣ）②今井・水上（ＰＴＴジュニア）③丹野・太田（あんこぼーる）③松田・十河（あーる３０）▽４５歳以上 ①下崎進・氏家崇志（テニス・ラボ・あーる３０）②福本・八木（テニス・ラボ・あーる３０）③二瓶・白戸（ワンピース・Ｆｅａｉｎ）③千葉・榊原（テニス・ラボ）

【女子】▽一般 ①上村素敵・高川千遥（宮の森ＳＣ・旭医大）②佐藤・高山（ネクサス）③平沼・浜部（宮の森ＳＣジュニア・宮の森ＳＣ）④鎌田真・鎌田珠（旭藤星高・ＴＰジョイジュニア）▽４５歳以上 ①高島徳容・菅原智巳（宮の森ＳＣ・ゼブラ）②高倉・菅原（モカ・風のガーデン）③森・石沢（エルバッハ）③長橋・加藤（ＴＰジョイ・ＤＺＴＢＮ）▽５０歳以上 ①臼木裕視子・吉川しのぶ（カムイの盛）②小松田・青山（ＴＰジョイ・モカ）③宗本・三宅（パレード・なでしこ旭川）③瀧野・小野（風のガーデン・モカ）