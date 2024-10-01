【男子】◇シングルス▽１６歳以下 ①山根大地（スウィング８９）②谷口（旭西） ▽１８歳以下 ①今井陽貴（ポラリステニスチーム）②稲垣（旭西）◇ダブルス▽１６歳以下 ①谷口遥真・新田脩仁（旭西・旭東）② 伊山・佐藤（旭南・旭龍谷） ▽１８歳以下 ①今井陽貴・中村徹平（ポラリステニスチーム）②佐竹・浪岡（旭永嶺）
【女子】◇シングルス▽１２歳以下 ①鈴木理樹（宮の森ＳＣ旭川）②高橋（宮の森ＳＣ旭川）③佐藤（宮の森ＳＣ旭川）▽１６歳以下 ①真鳥桜羽（旭永嶺）②武（旭永嶺）▽１８歳以下 ①佐藤結梨（旭永嶺）②平沼（宮の森ＳＣ旭川）◇ダブルス▽１６歳以下 ①林ひなた・笹森音羽樺（旭永嶺）②真鳥・武（旭永嶺）▽１８歳以下 ①桑原杏・中島桃（小樽グリーンＴＣ・ミントＴＣ）②佐藤・武市（旭永嶺）
◆テニス 秋季ジュニアオープントーナメント（１４～１６日、２１日・忠和コート）
2024/10/01
【男子】◇シングルス▽１６歳以下 ①山根大地（スウィング８９）②谷口（旭西） ▽１８歳以下 ①今井陽貴（ポラリステニスチーム）②稲垣（旭西）◇ダブルス▽１６歳以下 ①谷口遥真・新田脩仁（旭西・旭東）② 伊山・佐藤（旭南・旭龍谷） ▽１８歳以下 ①今井陽貴・中村徹平（ポラリステニスチーム）②佐竹・浪岡（旭永嶺）
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