◇１部▽１４節 旭龍谷２―２旭明成、旭実Ｃ４―１旭北、ビータＢ９―２旭南、旭東５―１旭志峯Ｂ▽順位 ①旭実Ｃ②旭東③旭龍谷④旭南⑤ビータＢ⑥旭明成⑦旭北⑧旭志峯Ｂ
◇１・２部入れ替え戦 旭龍谷Ｂ４―１旭北
◇２部後期▽１４節 旭龍谷Ｂ２―２旭明成、旭実Ｄ３―０旭西、稚内大谷１５―０旭永嶺、留萌４―０旭南Ｂ▽順位 ①旭実Ｄ②稚内大谷③旭龍谷Ｂ④旭西⑤旭商⑥旭永嶺⑦留萌⑧旭南Ｂ
◇３部後期▽１０節 ①旭明成Ｂ②旭工③枝幸・名寄・士別翔雲④稚内⑤富良野
◆サッカー 高円宮杯Ｕ―１８北海道ブロックリーグ道北（２１～２３日・東光公園球技場ほか）
2024/10/01
◇１部▽１４節 旭龍谷２―２旭明成、旭実Ｃ４―１旭北、ビータＢ９―２旭南、旭東５―１旭志峯Ｂ▽順位 ①旭実Ｃ②旭東③旭龍谷④旭南⑤ビータＢ⑥旭明成⑦旭北⑧旭志峯Ｂ
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