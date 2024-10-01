　◇１部▽１４節　旭龍谷２―２旭明成、旭実Ｃ４―１旭北、ビータＢ９―２旭南、旭東５―１旭志峯Ｂ▽順位　①旭実Ｃ②旭東③旭龍谷④旭南⑤ビータＢ⑥旭明成⑦旭北⑧旭志峯Ｂ
　◇１・２部入れ替え戦　旭龍谷Ｂ４―１旭北
　◇２部後期▽１４節　旭龍谷Ｂ２―２旭明成、旭実Ｄ３―０旭西、稚内大谷１５―０旭永嶺、留萌４―０旭南Ｂ▽順位　①旭実Ｄ②稚内大谷③旭龍谷Ｂ④旭西⑤旭商⑥旭永嶺⑦留萌⑧旭南Ｂ
　◇３部後期▽１０節　①旭明成Ｂ②旭工③枝幸・名寄・士別翔雲④稚内⑤富良野