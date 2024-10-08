【男子】▽１回戦 富良野２―１永山、北門２―０六合▽準決勝 レオーネ２―０富良野、神楽２―０北門▽決勝 レオーネ２―０神楽

【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦 神楽２―０永山、永山南２―０明星、六合２―１Ｖスター、神居２―０愛宕、緑が丘２―１東明、忠和２―０北門、広陵２―０春光台、旭川２―０東川▽２回戦 神楽２―０永山南、神居２―１六合、忠和２―１緑が丘、旭川２―０広陵▽準決勝 神楽２―０神居、旭川２―０忠和▽決勝 旭川２―１神楽▽第３代表決定戦 忠和２―１神居