【男子】▽１・２年 ①近藤理仁（近文）②斎藤（東栄）③曽我（東栄）④黒住（忠和クラブ）▽３年 ①高畠楓馬（鷹栖北野）②十河（東光）③朝倉（青雲ＢＣ）④玄（東光）▽４年 ①塩崎旦陽（鷹栖北野）②広瀬（東神楽ジュニア）③西畑（東神楽ジュニア）④宮崎（東神楽ジュニア）▽５年 ①十河侑聖（東光）②平沼（東光）③山中（鷹栖北野）④鈴木（鷹栖北野）▽６年 ①村上心乃佑（共栄ジュニア）②鈴木（東聖インパクト）③太田（東神楽ジュニア）④平林（鷹栖北野）
【女子】▽１・２年 ①吉田 夏希（東光）②内芝（東栄）③扇間（近二）④塩崎（鷹栖北野）▽３年 ①青嶋莉絵（東光）②吉田（東光）③栗原（東光）④斉藤（東光）▽４年 ①扇間らん（近二）②平林（鷹栖北野）③太田（東神楽ジュニア）④富士原（鷹栖北野）▽５年 ①田村虹瑚（東栄）②堀（東光）③園田（鷹栖北野）④中村（東神楽ジュニア）▽６年Ａ ①高畠柚羽（鷹栖北野）②田中（鷹栖北野）③広瀬（東神楽ジュニア）④鈴木（東神楽ジュニア）▽同Ｂ ①近藤悠乃（近文）②井上（鷹栖北野）③平野（東光）④榊田（東光）
◆バドミントン 第５０回小学生旭川市民シングルス大会兼道北トロフィー杯（５日・鷹栖町総合体育館）
2024/10/08
【男子】▽１・２年 ①近藤理仁（近文）②斎藤（東栄）③曽我（東栄）④黒住（忠和クラブ）▽３年 ①高畠楓馬（鷹栖北野）②十河（東光）③朝倉（青雲ＢＣ）④玄（東光）▽４年 ①塩崎旦陽（鷹栖北野）②広瀬（東神楽ジュニア）③西畑（東神楽ジュニア）④宮崎（東神楽ジュニア）▽５年 ①十河侑聖（東光）②平沼（東光）③山中（鷹栖北野）④鈴木（鷹栖北野）▽６年 ①村上心乃佑（共栄ジュニア）②鈴木（東聖インパクト）③太田（東神楽ジュニア）④平林（鷹栖北野）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆サッカー 全道少年８人制Ｕ１１大会兼第２２回ＪＡ全農杯全国小学生選抜大会イン北海道旭川地区予選（６日・東川ゆめ公園）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１５回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（９月２１～２３、２９日・東光公園球技場ほか）
- ◆軟式野球 第５１回旭川平和ライオンズクラブ少年少女大会（５、６日・当麻町営球場）
- ◆軟式野球 旭川東北ロータリークラブ中学大会（２３日・永山南中グラウンド）
- ◆陸上競技 第３２回北海道フェスティバル兼道北記録会第５戦（５日・花咲陸上競技場）
- ◆ソフトテニス 第１２回北海道中学生インドア選手権シングルス大会上川代表決定戦（５日・花咲コート）
- ◆テニス 旭川秋季シングルス大会（６日・花咲コート）
- ◆バスケットボール 旭川社会人大会（６日・当麻スポーツセンター）
- ◆バスケットボール ジュニアウインターカップ全国Ｕ１５選手権大会道北ブロック予選（５、６日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆バレーボール 新人戦中学校大会（５、６日・北門中体育館ほか）
- ◆バドミントン 第５０回小学生旭川市民シングルス大会兼道北トロフィー杯（５日・鷹栖町総合体育館）
- ◆卓球 第１２回ラージボール旭川大会インたかす（９月２９日・鷹栖町総合体育館）