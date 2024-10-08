【男子】▽１・２年 ①近藤理仁（近文）②斎藤（東栄）③曽我（東栄）④黒住（忠和クラブ）▽３年 ①高畠楓馬（鷹栖北野）②十河（東光）③朝倉（青雲ＢＣ）④玄（東光）▽４年 ①塩崎旦陽（鷹栖北野）②広瀬（東神楽ジュニア）③西畑（東神楽ジュニア）④宮崎（東神楽ジュニア）▽５年 ①十河侑聖（東光）②平沼（東光）③山中（鷹栖北野）④鈴木（鷹栖北野）▽６年 ①村上心乃佑（共栄ジュニア）②鈴木（東聖インパクト）③太田（東神楽ジュニア）④平林（鷹栖北野）

【女子】▽１・２年 ①吉田 夏希（東光）②内芝（東栄）③扇間（近二）④塩崎（鷹栖北野）▽３年 ①青嶋莉絵（東光）②吉田（東光）③栗原（東光）④斉藤（東光）▽４年 ①扇間らん（近二）②平林（鷹栖北野）③太田（東神楽ジュニア）④富士原（鷹栖北野）▽５年 ①田村虹瑚（東栄）②堀（東光）③園田（鷹栖北野）④中村（東神楽ジュニア）▽６年Ａ ①高畠柚羽（鷹栖北野）②田中（鷹栖北野）③広瀬（東神楽ジュニア）④鈴木（東神楽ジュニア）▽同Ｂ ①近藤悠乃（近文）②井上（鷹栖北野）③平野（東光）④榊田（東光）