　【男子】▽Ａ級　①今井陽貴（ＰＴＴジュニア）②日比（スウィング！スウィング！）③平島（宮の森ＳＣ）③竹内（スウィング！スウィング！）▽Ｂ級　①関沢佑介（あんこぼーる）②鈴木（スウィング！スウィング！）③寺林（ワンピース）③石浦（Ｔ・Ｐジョイ）▽Ｃ級　①新山台（旭龍谷高）②篠原（スウィング！スウィング！）③植田（旭西高）③杉村（ＨＴＡジュニア）▽年代別　①篠川健二（スウィング！スウィング！）②氏家（あーる３０）③下崎（テニス・ラボ）③白戸（Ｆｅａｉｎ）
　【女子】▽年齢別　①西田きみ子（宮の森ＳＣ）②今田（モカ）③徳丸（宮の森ＳＣ）③増田（カムイの盛）