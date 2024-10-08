【男子】▽Ａ級 ①今井陽貴（ＰＴＴジュニア）②日比（スウィング！スウィング！）③平島（宮の森ＳＣ）③竹内（スウィング！スウィング！）▽Ｂ級 ①関沢佑介（あんこぼーる）②鈴木（スウィング！スウィング！）③寺林（ワンピース）③石浦（Ｔ・Ｐジョイ）▽Ｃ級 ①新山台（旭龍谷高）②篠原（スウィング！スウィング！）③植田（旭西高）③杉村（ＨＴＡジュニア）▽年代別 ①篠川健二（スウィング！スウィング！）②氏家（あーる３０）③下崎（テニス・ラボ）③白戸（Ｆｅａｉｎ）

【女子】▽年齢別 ①西田きみ子（宮の森ＳＣ）②今田（モカ）③徳丸（宮の森ＳＣ）③増田（カムイの盛）