【男子】▽準々決勝 佐々木（名寄）３―０山崎（永山）、須賀（名寄）３―０細川（広陵）、後藤（名寄）３―０山口（旭川）、南（名寄）３―０大熊（旭教大付属）▽準決勝 佐々木３―１須賀、南３―２後藤▽決勝 佐々木３―０南

【女子】▽準々決勝 諸井（当麻）３―２勝見萌（比布中央）、三浦（旭川）３―０勝見友（比布中央）、菊地（当麻）３―１松田（旭教大付属）、來正（旭川）３―１円山（明星）▽準決勝 三浦３―２諸井、來正３―１菊地▽決勝 來正３―２三浦