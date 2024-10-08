【男子】◇小学生▽１００㍍ ①大辻凌正（龍谷ＡＣ）②金子（旭川ＡＣ）③辻（羽幌ジュニアＲＣ）▽８００㍍ ①藤原虹哉（神居東陸上少年団）②井上（なよろＪＡＣ）③佐々木（留萌ＡＣ）▽１５００㍍ ①山川岳（かみふらのＸＣ）②渡辺（小樽ＡＪＣ）▽４００㍍リレー ①龍谷ＡＣ―Ａ②旭川ＡＣ③愛宕ＡＣ▽走り幅跳び ①遠藤優駕（神居東陸上少年団）②大辻（龍谷ＡＣ）③辻（羽幌ジュニアＲＣ）▽砲丸投げ ①中山蒼空（なよろＪＡＣ）▽ジャベリックボール投げ ①久保槙之丞（旭川ＡＣ）②大平（留萌ＡＣ）③池田（小樽ＡＪＣ）◇中学生▽砲丸投げ ①寺山響（旭川ＡＣ）②篠田（神居東）③大木（緑が丘）▽円盤投げ ①浜田健太郎（士別朝日）②寺山（旭川ＡＣ）③大田（東鷹栖）◇高校・一般▽１００㍍ ①石田正龍（旭志峯）②藤矢（旭志峯）③高橋（旭龍谷）▽４００㍍ ①毛内宙（旭龍谷）②松家（旭教大）③佐伯（旭志峯）▽１５００㍍ ①六郎田朔也（士別翔雲）②粥川（士別翔雲）③森（旭北）▽３０００㍍ ①大杉駿介（上富良野中）②荒井（旭川ＡＣ）③山川（上富良野中）▽５０００㍍ ①三上雄輝（留萌高）②田代（東明中）③佐藤（東神楽中）▽４００㍍障害 ①阿部翼（旭志峯）②藤矢（旭志峯）③伊藤（留萌高）▽４００㍍リレー ①旭龍谷②旭志峯③東神楽中▽走り高跳び ①渡辺一休（旭東）②近江谷（旭永嶺）③広川（上富良野中）▽棒高跳び ①田中倖仁（旭龍谷）②梅谷（旭龍谷）③岸（龍谷ＡＣ）▽走り幅跳び ①大森悠斗（旭志峯）②岡崎（旭志峯）③鈴木（旭志峯）▽砲丸投げ（６・０００㌔） ①阪口海（剣淵高）②加藤（旭志峯）▽砲丸投げ（７・２６０㌔）①根岸慶（旭医大）▽円盤投げ（１・７５０㌔） ①遠藤琥珀（羽幌高）②牧野（旭農）③鈴木（旭商）▽円盤投げ（２・０００㌔） ①梶浦蓮（旭医大）②根岸（旭医大）▽ハンマー投げ ①遠藤琥珀（羽幌高）②阪口（剣淵高）③北原（留萌高）▽やり投げ ①古川青樹（士別翔雲）②鈴木（旭商）③阿部（旭北）

【女子】◇小学生▽１００㍍①久保里亜那（旭川ＡＣ）②荒木（旭川ＡＣ）③佐藤（龍谷ＡＣ）▽８００㍍ ①莅戸優羽（神居東陸上少年団）②石川（小樽ＡＪＣ）③菱（龍谷ＡＣ）▽４００㍍リレー ①神居東陸上少年団Ａ②愛宕ＡＣ③神居東陸上少年団Ｂ▽走り幅跳び ①沢美央莉（神居東陸上少年団）②赤坂（愛宕ＡＣ）③荒木（旭川ＡＣ）▽砲丸投げ ①窪田哩琉（愛宕ＡＣ）▽ジャベリックボール投げ ①牧野香南（なよろＪＡＣ）②今井（龍谷ＡＣ）③五十嵐（神居東陸上少年団）◇中学生▽砲丸投げ ①山中生吹（旭川ＡＣ）②長田（緑が丘）③加藤（東鷹栖）◇高校・一般▽１００㍍ ①山崎心愛（旭志峯）②嵯峨（釧路江南）③塚越（旭龍谷）▽４００㍍ ①嵯峨千寛（釧路江南）②五十嵐（旭北）③島影（旭教大）▽１５００㍍ ①鳴海詩音（旭龍谷）②高橋（旭龍谷）③篠田（旭龍谷）▽３０００㍍ ①金津美和菜（東明中）②高橋（旭川ＡＣ）③山川（富良野高）▽４００㍍障害 ①春名凜子（釧路江南）②腰越（旭明成）③飛騨野（旭実）▽４００㍍リレー ①旭龍谷②旭北③旭教大▽走り高跳び ①川初虹恋（旭志峯）②進藤（留萌高）③佐藤（旭志峯）▽走り幅跳び ①塚越美琶（旭龍谷）②入山（旭龍谷）③川嶋（旭龍谷）▽砲丸投げ ①田中そら（旭明成）②佐藤（旭西）▽円盤投げ ①落合夢（旭志峯）②松本（旭志峯）③関口（旭東）▽ハンマー投げ ①落合夢（旭志峯）②関口（旭東）③松本（旭志峯）▽やり投げ ①渡辺愛来（士別翔雲）②栗林（羽幌高）③佐々木（旭永嶺）