▽１回戦 東川大雪８―０春光台、三小１５―８北鎮・春光合同、美瑛１２―０東町、東五条７―５共栄・豊岡・東旭川合同、東聖１２―２当麻、新富・永山中央７―４神居・大有合同、末広北・近一合同７―６末広・近文合同、永山西１２―１１緑が丘▽２回戦 東川大雪２０―１三小、東五条６―３美瑛、新富・永山中央合同３―０東聖、永山西７―３末広北・近一合同▽準決勝 東五条６―５東川大雪、新富・永山中央合同１―０永山西▽決勝 東五条７―５新富・永山中央合同