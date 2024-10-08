　広陵２―０アインスレーヴェ、神居東・忠和２―０東明、北星０―０永山・永山南、神楽３―１ＡＴＴ、アインスＵ１３　１―０留萌港南、春光台２―１増毛、富良野２―１名寄ＳＣ、ＳＳＳＣ５―０羽幌、たかとんび４―０六合、中央２―０旭教大付属、明星１―０ビアンコネロＦＣＲｕｇ、中富良野５―２東川▽Ｄ２決勝トーナメント１回戦　旭教大付属１―０ビアンコネロＦＣＲｕｇ、たかとんび１―１明星▽同準決勝　明星２―０神楽、永山・永山南０―０旭教大付属