広陵２―０アインスレーヴェ、神居東・忠和２―０東明、北星０―０永山・永山南、神楽３―１ＡＴＴ、アインスＵ１３ １―０留萌港南、春光台２―１増毛、富良野２―１名寄ＳＣ、ＳＳＳＣ５―０羽幌、たかとんび４―０六合、中央２―０旭教大付属、明星１―０ビアンコネロＦＣＲｕｇ、中富良野５―２東川▽Ｄ２決勝トーナメント１回戦 旭教大付属１―０ビアンコネロＦＣＲｕｇ、たかとんび１―１明星▽同準決勝 明星２―０神楽、永山・永山南０―０旭教大付属
◆サッカー あさひかわ新聞杯第１５回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（９月２１～２３、２９日・東光公園球技場ほか）
2024/10/08
スポーツの記録 最新の記事
- ◆サッカー 全道少年８人制Ｕ１１大会兼第２２回ＪＡ全農杯全国小学生選抜大会イン北海道旭川地区予選（６日・東川ゆめ公園）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１５回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（９月２１～２３、２９日・東光公園球技場ほか）
- ◆軟式野球 第５１回旭川平和ライオンズクラブ少年少女大会（５、６日・当麻町営球場）
- ◆軟式野球 旭川東北ロータリークラブ中学大会（２３日・永山南中グラウンド）
- ◆陸上競技 第３２回北海道フェスティバル兼道北記録会第５戦（５日・花咲陸上競技場）
- ◆ソフトテニス 第１２回北海道中学生インドア選手権シングルス大会上川代表決定戦（５日・花咲コート）
- ◆テニス 旭川秋季シングルス大会（６日・花咲コート）
- ◆バスケットボール 旭川社会人大会（６日・当麻スポーツセンター）
- ◆バスケットボール ジュニアウインターカップ全国Ｕ１５選手権大会道北ブロック予選（５、６日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆バレーボール 新人戦中学校大会（５、６日・北門中体育館ほか）
- ◆バドミントン 第５０回小学生旭川市民シングルス大会兼道北トロフィー杯（５日・鷹栖町総合体育館）
- ◆卓球 第１２回ラージボール旭川大会インたかす（９月２９日・鷹栖町総合体育館）