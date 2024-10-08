　◇決勝トーナメント▽１回戦　リベルタ７―２永山南、トロンコ２―０ビアンコネロＦＣ、コンサドーレ東川１１―０東川、グリンベアボーイズ３―０ビータ▽準決勝　トロンコ３―０リベルタ、コンサドーレ東川４―０グリンベアボーイズ▽決勝　コンサドーレ東川２―０トロンコ