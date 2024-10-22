【男子】◇団体▽高校 ①旭南Ａ②旭実Ａ▽一般 ①桑弓会②旭教大Ａ③旭教大Ｃ

◇個人▽高校 ①後藤拓斗（旭南）②佐藤（旭実）③藤瀬（旭南）④菅原（旭南）⑤宮下（旭藤星）⑥倉内（旭南）▽一般３段以下 ①佐藤元昭（旭教大）②高田（旭教大）③佐藤幹（旭教大）④菅原（旭教大）⑤黒野（旭医大）⑥篠崎（旭教大）▽同４段以上 ①菅原俊二（旭川弓道会）②櫻井（旭川弓道会）③東（美瑛弓道会）④加藤（旭川弓道会）

【女子】◇団体▽高校 ①旭南Ａ②旭商Ｂ③旭南Ｃ▽一般 ①旭川②旭医大Ｅ

◇個人▽高校 ①吉澤亜早陽（旭実）②坂上（旭南）③阿部（旭商）④木村（旭南）⑤今井（旭南）⑥近藤（旭藤星）▽一般３段以下 ①松田眞愛（旭教大）②池田（旭教大）③梅本（旭教大）④藤田（旭教大）⑤松本（旭教大）⑥坂井（旭教大）▽同４段以上 ①濱野明美（東神楽弓道会）②佐竹（旭川弓道会）③上平（旭川弓道会）

◇射道奨励賞▽高校男子 林睦貴（旭南）▽同女子 阿部雪月（旭商）▽一般男子 坂野結空（旭教大）▽同女子 松田眞愛（旭教大）