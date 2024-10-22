【男子】◇団体▽準決勝 美瑛３―２美深、末広北３―０旭川▽決勝 美瑛４―１末広北
◇個人▽５０㌔級 ①奥沢樹一（美瑛）②森（誠心館）③村田（美瑛）▽５５㌔級 ①五木田士玄（旭川龍谷クラブ）②得能（美瑛）③蛯沢（末広北）▽６０㌔級 ①藤原睦（美瑛）②加藤（美深）③柳嶋（永山）▽６６㌔級 ①扇谷漣志朗（北柔会）②合田（中央）③宗像（旭川）③内山（旭川）▽７３㌔級＋８１㌔級 ①山崎凰佑（美深）②鈴木（中央）③葛西（旭川龍谷クラブ）▽９０㌔級＋９０㌔超級 ①秋山響（末広北）②内藤（美瑛）③近野（美深）③白幡（末広北）③岸本（北柔会）
【女子】◇団体▽準決勝 北柔会２―１永山、旭川龍谷クラブ２―１富良野▽決勝 旭川龍谷クラブ１―１北柔会（代表戦による）
◇個人▽５２㌔以下級 ①加藤千翔（北柔会）②鈴木（末広北）③佐々木（富良野）▽５７㌔級 ①福士華代（末広北）②木村（富良野）③石川（剣淵町）▽６３㌔級 ①中尾莉帆（中央）②坂本（渡辺）③上坂（富良野）▽７０㌔級+７０㌔超級 ①木曽りお（北柔会）②小山内（旭川龍谷クラブ）③山口（永山）
【男女混合】◇個人▽経験年数１年未満Ａ ①今幸太（永山）②菅野（旭川）③高内（永山）④大栗（富良野）▽同Ｂ ①佐伯虹郎（永山）②大山（永山）②小沢（東光）④古市（東光）⑤近藤（旭川）
◆柔道 第５１回旭川市近隣市町中学生大会（１２日・東光公園武道館）
2024/10/22
【男子】◇団体▽準決勝 美瑛３―２美深、末広北３―０旭川▽決勝 美瑛４―１末広北
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