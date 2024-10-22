　【男子】◇代表決定リーグ進出トーナメント▽１回戦　美瑛３―２東神楽、永山南３―１啓北、神楽３―０春光台、北門３―２東川▽２回戦　広陵３―０美瑛、永山南３―１中央、旭川３―０神楽、緑が丘３―０北門◇代表決定リーグ　広陵３―０緑が丘、広陵３―２旭川、広陵３―０永山南、旭川３―１緑が丘、緑が丘３―０永山南、旭川３―２永山南▽順位　①広陵３勝②旭川２勝１敗③緑が丘１勝２敗④永山南３敗
　【女子】◇代表決定リーグ▽代表決定リーグ進出トーナメント▽１回戦　東陽３―１永山南、美瑛３―１春光台◇代表決定リーグ　東神楽３―２緑が丘、緑が丘３―１美瑛、緑が丘３―２東陽、美瑛３―１東神楽、東神楽３―０東陽、東陽３―０美瑛▽順位　①東神楽２勝１敗②緑が丘２勝１敗③東陽１勝２敗④美瑛１勝２敗（１、２位と、３、４位は直接対決による）