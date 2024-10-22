　▽１部　①花咲クラブ②フリーダムＡ③あたごクラブＡ▽２部　①やよいクラブ②はまなすクラブＡ③ハナミズキ▽３部Ａ　①チャレンジ②レッツトライ▽同Ｂ　①はまなすクラブＢ②あたごクラブＢ▽４部　①あたごクラブＣ②ひまわりクラブＢ