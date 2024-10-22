◇レギュラー ①ＧＲＲ（旭川）②ＡＤＦ（旭川）③バボちゃんズ（旭川）▽チャレンジ ①バボちゃんズジュニア（旭川）②５・５ミリベニアーズ（旭川）③旭川黄連雀（旭川）④おぱんちゅフレンズ（旭川）
◆ソフトバレーボール 第８回理事長杯争奪大会（１３日・和寒町総合体育館）
2024/10/22
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