　【男子】▽２回戦　ゼロ６６―５３ネイディア、神田クラブ８９―５８ＭＩＴ、クローバー９９―６２ディーンスターク、神心会２０―０ボンズ
　【男女混合】◇ミックス▽２回戦　中野ピストンズ８１―５９ビープライド、ＢＵＳ８５―５４旭川しんきん
　◇エンジョイ▽リーグ戦　トルネード７８―５６バスケ５５５、アポロ８７―６１オチバ