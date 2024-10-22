【男子】◇小学生▽１００㍍ ①松島優人（神居東陸上少年団）②大辻（龍谷ＡＣ）③金子（旭川ＡＣ）▽８００㍍ ①廣田義紀（龍谷ＡＣ）②藤原（神居東陸上少年団）③藤田（龍谷ＡＣ）▽１５００㍍ ①塚越郁斗（神居東陸上少年団）②青木（神居東陸上少年団）③宮下（神居伊の沢ＸＣ）▽４００㍍リレー ①龍谷ＡＣ②神居東陸上少年団③旭川ＡＣ―Ａ▽走り幅跳び ①大辻凌正（龍谷ＡＣ）②遠藤（神居東陸上少年団）③島田（神居東陸上少年団）▽ジャベリックボール投げ ①松島優人（神居東陸上少年団）②大月（龍谷ＡＣ）③野村（神居東陸上少年団）^t
◇中学生▽１１０㍍障害 ①氏原怜志（留萌）②竹内（羽幌）▽砲丸投げ ①佐藤壱樹（遠軽）②寺山（旭川ＡＣ）③篠田（神居東）
◇高校・一般▽１００㍍ ①石田正龍（旭志峯）②藤矢（旭志峯）③金子（旭志峯）▽２００㍍ ①石田正龍（旭志峯）②佐伯（旭志峯）③金子（旭志峯）▽８００㍍ ①武田和寿（北翔大）②細川（札幌学院大）③葛西（札幌学院大）▽５０００㍍ ①阿部雅行（作・ＡＣ北海道）②高橋（道北陸協）③平井（旭医大）▽１１０㍍障害 ①田畑颯太（富良野高）②大隅（旭南）▽４００㍍リレー ①羽幌高②旭川ＡＣ―Ｂ③旭川ＡＣ―Ａ▽走り高跳び ①藤原虎太郎（東京学芸大）②井上（旭志峯）③瀬戸（旭西）▽走り幅跳び ①中西慧樹（アサヒズ・フェザー・アスリートパフォーマンス）②高口（アサヒズ・フェザー・アスリートパフォーマンス）③二川（北見工大）▽砲丸投げ ①伊東大悟（名寄高）②沼岡（旭工）③相馬（旭農）▽やり投げ ①益井康臣（道北陸協）②鈴木（旭明成）③鈴木 （旭商）
【女子】◇小学生▽１００㍍ ①岡本燦李（三石陸上クラブ）②赤坂（愛宕ＡＣ）③佐藤（龍谷ＡＣ）▽８００㍍ ①莅戸優羽（神居東陸上少年団）②山田（龍谷ＡＣ）③岡田（枝幸陸上クラブ）▽４００㍍リレー ①神居東陸上少年団Ａ②愛宕ＡＣ③龍谷ＡＣ▽走り幅跳び ①荒木和音（旭川ＡＣ）②須藤（神居東陸上少年団）③佐藤（龍谷ＡＣ）▽ジャベリックボール投げ ①五十嵐寧々（神居東陸上少年団）②田中（神居東陸上少年団）③小室（神居東陸上少年団）
◇中学生▽１００㍍障害 ①大月美優（龍谷ＡＣ）②中井（札幌平岡）③沖（留萌）▽砲丸投げ ①山中生吹（旭川ＡＣ）②加藤（東鷹栖）③高見（東鷹栖）
◇高校・一般▽１００㍍ ①塚越美琶（旭龍谷）②田村（旭志峯）③山本（旭志峯）▽２００㍍ ①山本黛花（旭志峯）②猪股（旭志峯）③菊地（旭志峯）▽８００㍍ ①嶋貫莉子（旭西）②野澤（小樽松ヶ枝中）③内藤（東鷹栖中）▽１００㍍障害 ①田村実夢（旭志峯）②三田（旭教大）③勝見（旭南）▽４００㍍リレー ①龍谷ＡＣ②旭西③旭明成▽走り高跳び ①佐藤希乃羽（旭志峯）②太田（旭北）③川初（旭志峯）▽走り幅跳び ①川嶋夏実（旭龍谷）②丹羽（旭龍谷）③細川（旭龍谷）▽砲丸投げ ①松本望生（旭志峯）②田中（旭明成）③細川（滝川高）▽やり投げ ①對馬聡美（上川高）②砂原（旭明成）③佐々木（旭永嶺）
◆陸上競技 道北記録会第６戦（１２日・花咲陸上競技場）
2024/10/22
【男子】◇小学生▽１００㍍ ①松島優人（神居東陸上少年団）②大辻（龍谷ＡＣ）③金子（旭川ＡＣ）▽８００㍍ ①廣田義紀（龍谷ＡＣ）②藤原（神居東陸上少年団）③藤田（龍谷ＡＣ）▽１５００㍍ ①塚越郁斗（神居東陸上少年団）②青木（神居東陸上少年団）③宮下（神居伊の沢ＸＣ）▽４００㍍リレー ①龍谷ＡＣ②神居東陸上少年団③旭川ＡＣ―Ａ▽走り幅跳び ①大辻凌正（龍谷ＡＣ）②遠藤（神居東陸上少年団）③島田（神居東陸上少年団）▽ジャベリックボール投げ ①松島優人（神居東陸上少年団）②大月（龍谷ＡＣ）③野村（神居東陸上少年団）^t
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