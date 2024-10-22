【男子】▽１回戦 中富良野５８―４１北星、鷹栖６６―３２光陽、中央４７―３９永山南、美瑛５４―３１東光、富良野西７３―４１神楽、東神楽６４―４５明星、緑が丘５３―４５北門、東陽６２―５０富良野東▽２回戦 当麻・比布中央９６―３０中富良野、東明３７―４５鷹栖、永山８４―３６中央、広陵６４―３５美瑛、神居東８３―４０富良野西、忠和１０６―３０東神楽、上富良野７２―４７緑が丘、愛宕６６―４６東陽▽３回戦 当麻・比布中央６６―３０鷹栖、広陵７３―４６永山、神居東５７―３７忠和、愛宕４８―４１上富良野

【女子】▽１回戦 東陽５９―１９啓北・北星、中富良野６１―２５神居東、東明８８―１０神楽、北門５９―２５広陵▽２回戦 当麻７８―２３東陽、緑が丘９０―１４六合、東光８８―１９中央、忠和６１―１９中富良野、愛宕５５―３５東明、永山８９―２２東川、東神楽５０―３４美瑛・富良野西・富良野東、上富良野６０―２５北門▽３回戦 緑が丘６９―５３当麻、忠和７６―３３東光、愛宕６５―３８永山、上富良野４５―４１東神楽