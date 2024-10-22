　【男子】①前田・工藤（旭教大付属）３―０松本・菊地（啓北）、眞坂・松浦（神居）３―１能登・神田（忠和）、富山・斉藤（北門）３―１太田・保科（広陵）、杉山・蓼原（旭教大付属）３―１上西・吉村（東陽）▽準決勝　前田・工藤３―０眞坂・松浦、富山・斉藤３―１杉山・蓼原▽決勝　前田・工藤３―０富山・斉藤
　【女子】▽準々決勝　松田・斎藤（旭教大付属）３―１鎌田・山科（啓北）、秋山・桑島（広陵）３―２内藤・鈴木（光陽）、目黒・福井（広陵）３―１谷地元・桑田星（北星）、円山・松山（明星）３―１工藤・内海（東光）▽準決勝　松田・齋藤３―１秋山・桑島、円山・松山３―１目黒・福井▽決勝　松田・齋藤３―２円山・松山