　◇決勝トーナメント▽１回戦　東光１―０愛宕、リベルタ５―０陵雲Ｓ、ビータ１―０ウイングス、陵雲Ｔ６―０ふらの▽準決勝　リベルタ５―０東光、陵雲Ｔ３―２ビータ▽決勝　陵雲Ｔ２―１リベルタ▽３位決定戦　ビータ１―１（ＰＫ４―３）東光