…組演武…

◇規定▽６級～４級 ①上田逞翔・細山玲奈（旭川東道院拳友会）②西村・成田（旭川北スポーツ少年団）

◇自由▽小学生級拳士 ①白椛瑛汰・井上紗良（富良野光明寺道院拳友会）②堅田・掛田（富良野光明寺道院拳友会）▽同有段 ①井上友稀・篠嶋那結（富良野光明寺道院拳友会）▽中学生有段 ①森島快斗・吉住燈南（旭川北スポーツ少年団）▽一般級拳士 ①濱野結夏・佐々木俐乃（富良野光明寺道院拳友会）②杉澤・米澤（旭北高）③柴山・山本（旭北）④羽廣・加藤（旭北高）⑤外山・野村（旭南高）⑥秋葉・辻野（旭北高）▽一般有段 ①中﨑悠晴・加藤心（富良野光明寺道院拳友会）②樋口・臼井（旭北高）

…単独演武…

◇規定▽見習～７級 ①佐々木楓介（富良野光明寺道院拳友会）②平松翔（旭川西道院拳友会）③武田（旭川北スポーツ少年団）④細山（旭川東道院拳友会）⑤平松龍（旭川西道院拳友会）▽６級～４級 ①佐藤こころ（富良野光明寺道院拳友会）②入交（富良野光明寺道院拳友会）③大槻（旭川南道院拳友会）④雨尾（旭川東道院拳友会）⑤豊田早（名寄ピヤシリ道院拳友会）⑥豊田有（名寄ピヤシリ道院拳友会）▽３級～１級 ①吉田汰右（富良野光明寺道院拳友会）②田中（富良野光明寺道院拳友会）③江越（名寄ピヤシリ道院拳友会）④吉住（旭川北スポーツ少年団）

◇自由▽中学生 ①加藤結仁（富良野光明寺道院拳友会）②井上（富良野光明寺道院拳友会）③前田（富良野光明寺道院拳友会）④重元（旭川北スポーツ少年団）⑤成田（旭川北スポーツ少年団）▽一般段外 ①熊野ひかり（富良野高）②片山（富良野高）③渡邊（富良野高）④岸（富良野高）⑤橋本（旭南）⑥服部（旭北）▽一般有段 ①堀川彩愛（富良野光明寺道院拳友会）②畠山（旭川南道院拳友会）③大西（旭南高）④藤井（上富良野道院拳友会）⑤我妻（旭川東道院拳友会）

…団体演武…

▽小学生 ①富良野光明寺道院拳友会▽一般 ①富良野光明寺道院拳友会・富良野高校②旭北高１③旭北高３