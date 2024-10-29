…形…

【男女混合】◇幼児 ①加藤大貴（誠和神）②堀口（誠和神）③井上（明仁館）④北條（明仁館）

【男子】◇小学生▽１年 ①伊東佑（明仁館）② 高橋（沖剛柔）③三木（常明館）▽２年 ①上田湊斗（魁星舘）②上田蓮（魁星舘）③村上（魁星舘）③長谷川（魁星舘）▽３年 ①佐藤根颯翔（魁星舘）②菊池（誠和神）③太田（誠和神）④陶山（松涛館）▽４年 ①菊川陽向（常明館）②上田（ 魁星舘） ③石川（魁星舘）④中井（明仁館）▽５年 ①高城海翔（魁星舘）②川音（誠和神）③阿部（涛豊館）▽６年 ①安斉悠真（魁星舘）②横沢（松涛館）③道言（魁星舘）◇中学生 ①北川流輝（常明館）②本保（ワールド）③後藤（涛豊館）④阿部 （明仁館）◇高校生 ①児嶋海（涛豊館）②大迫（涛豊館）③引野（涛豊館）◇シニア ①藤川貴康（剛柔会）

【女子】◇小学生▽１年 ①那須ふうか（誠和神）②佐藤根（魁星舘）③山田（誠和神）▽２年 ①菊川真心（常明館）②目黒（ワールド）③中塚（誠和神）▽３年 ①田村晶（沖剛柔）②佐藤（常明館）③長谷川（魁星舘）▽４年 ①平野翼宿（ワールド）②上野（誠心館）③亀山（誠和会）④鎌倉（ワールド）▽５年 ①塚本彩莉（魁星舘）② 三上（涛豊館）③佐藤根（魁星舘）▽６年 ①佐藤想亜（常明館）②藤原（明仁館）③平井（玄制流）◇中学生 ①佐藤悠来（常明館）②鈴木（涛豊館）③亀山（誠和会）④中越（誠心会）

…組手…

【男女混合】◇幼児 ①加藤大貴（誠和神）②加納（誠和神）③堀口（誠和神）③北條（明仁館）

【男子】◇小学生▽１年 ①柏倉大和（誠和神）②松本（誠和神）③加藤（誠和神）③石田（誠和神）▽２年 ①村上大翔（魁星舘）②藤田（涛豊館）③上田湊（魁星舘）③上田 蓮（魁星舘）▽３年 ①太田葵士（誠和神）②中村（魁星舘）③菊池（誠和神）③小島（和道流）▽４年 ①石川大智（魁星舘）②三木（常明館）③中村（魁星舘）③上田（魁星舘）▽５年 ①川音景都（誠和神）②阿部（涛豊館）③大迫（涛豊館）③高城（魁星舘）▽６年 ①栗城莉有斗（常明館）②横沢（松涛館）③安斉（魁星舘）③浅井（武徳会）◇中学生 ①横沢廉翔（松涛館）②本保（ワールド）③平野（ワールド）③菅野（ワールド） ◇高校生 ①荻原魁大（玄制流）②引野（涛豊館）③大迫（涛豊館）

【女子】◇小学生▽１年 ①那須ふうか（誠和神）②佐藤根（魁星舘）③亀山（誠和会）③山田（誠和神）▽２年 ①目黒杏実（ワールド）②松下（誠和神）▽３年 ①那須ほのか（誠和神）②田村（沖剛柔）③長谷川（魁星舘）③亀屋 （玄制流）▽４年 ①平野翼宿（ワールド）②亀山（誠和会）③児玉（誠心館）③上野（誠心館）▽５年 ①塚本彩莉（魁星舘）②福岡（ワールド）③大竹（誠和神）③佐藤根（魁星舘）▽６年 ①平井音羽（玄制流）②早坂（常明館）◇中学生 ①荻原ゆあ（玄制流）②井元（涛豊館）③田村（沖剛柔）④鈴木（涛豊館）