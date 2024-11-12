…形…

【男女混合】▽幼児白帯 ①福岡佑夏（ワールド）②吉岡（ワールド）③小林（涛孝会）▽一般 ①宮村瑞希（幸武舘）②山田（幸武舘）

【男子】◇小学生▽２年 ①上田湊斗（魁星舘）②村上（魁星舘）③上田蓮（魁星舘）▽３年 ①山口柚和（志武館）②佐藤根（魁星舘）③陶山（武禅塾）▽４年 ①原吏玖（志武館）②大沢（志武館）③中村（魁星舘）▽５年 ①小枝凛太朗（涛孝会）②宮村（幸武舘）③佐藤（旭養心館）▽６年 ①横沢弦（旭養心館）②安斉（魁星舘）③道言（魁星舘）◇中学生 ①本保貴一（ワールド）②古川（志武館）③横沢（旭養心館）

【女子】◇小学生▽１・２年 ①佐藤根彩葵（魁星舘）②目黒（ワールド）③鈴木（魁星舘）▽３年 ①菊池咲良（志武館）②長谷川（魁星舘）③菊池彩（志武館）▽４年 ①木ノ内咲衣（志武館）②平野（ワールド）③鎌倉（ワールド）▽５年 ①岡部美季菜（志武館）②佐藤根（魁星舘）③福岡（ワールド）▽６年 ①石崎稟佳（志武館）②陶山（武禅塾）③三森（武禅塾）◇中学生 ①萩原芽衣（ワールド）②後藤（武禅塾）

◇団体▽小・中学生兄弟・従兄弟 ①横沢兄弟（旭養心館）②原・古川従兄弟（志武館）③平野兄妹（ワールド）▽小学生兄弟 ①上田ツインズ（魁星舘）②目黒兄妹（ワールド）③福岡姉妹（ワールド）▽３人兄弟 ①陶山兄姉弟（武禅塾）②佐藤根姉弟妹（魁星舘）▽家族 ①佐藤根ファミリー（魁星舘）②小林ファミリー（涛孝会）③宮村ファミリー（幸武舘）

…組手…

【男女混合】▽幼児白帯 ①内田耀（涛孝会）②小林（涛孝会）③吉岡（ワールド）

【男子】◇小学生▽２・３年 ①村上大翔（魁星舘）②上田湊（魁星舘）③上田蓮（魁星舘）③陶山（武禅塾）▽４年 ①石川大智（魁星舘）②上田（魁星舘）③鈴木（魁星舘）③中村（魁星舘）▽５・６年 ①横沢弦（旭養心館）②安斉（魁星舘）③前田（ワールド）③道言（魁星舘）◇中学生 ①本保貴一（ワールド）②横沢（旭養心館）③寒河江（武禅塾）③今野（ワールド）

【女子】◇小学生▽１・２年 ①小枝桃菜（涛孝会）②鈴木（魁星舘）③目黒（ワールド）▽３・４年 ①平野翼宿（ワールド）②菅沢（ワールド）③鎌倉（ワールド）③長谷川（魁星舘）▽５・６年 ①三森聖蘭（武禅塾）②福岡（ワールド）③陶山（武禅塾）③佐藤根（魁星舘）◇中学生 ①萩原芽衣（ワールド）②後藤（武禅塾）

◇団体▽小学生 ①中村・石川・上田（魁星舘Ａ）②鎌倉・菅沢・平野（ワールドおり姫）③福岡・前田（ワールド朱雀）③佐藤根・安斉・道言（魁星舘Ｂ）▽中学生 ①本保・萩原・菅野（ワールド）②小林・西嶋（涛孝会）③廉翔・律・寛奈（武禅塾）