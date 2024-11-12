　…形…
　【男女混合】▽幼児白帯　①福岡佑夏（ワールド）②吉岡（ワールド）③小林（涛孝会）▽一般　①宮村瑞希（幸武舘）②山田（幸武舘）　
　【男子】◇小学生▽２年　①上田湊斗（魁星舘）②村上（魁星舘）③上田蓮（魁星舘）▽３年　①山口柚和（志武館）②佐藤根（魁星舘）③陶山（武禅塾）▽４年　①原吏玖（志武館）②大沢（志武館）③中村（魁星舘）▽５年　①小枝凛太朗（涛孝会）②宮村（幸武舘）③佐藤（旭養心館）▽６年　①横沢弦（旭養心館）②安斉（魁星舘）③道言（魁星舘）◇中学生　①本保貴一（ワールド）②古川（志武館）③横沢（旭養心館）
　【女子】◇小学生▽１・２年　①佐藤根彩葵（魁星舘）②目黒（ワールド）③鈴木（魁星舘）▽３年　①菊池咲良（志武館）②長谷川（魁星舘）③菊池彩（志武館）▽４年　①木ノ内咲衣（志武館）②平野（ワールド）③鎌倉（ワールド）▽５年　①岡部美季菜（志武館）②佐藤根（魁星舘）③福岡（ワールド）▽６年　①石崎稟佳（志武館）②陶山（武禅塾）③三森（武禅塾）◇中学生　①萩原芽衣（ワールド）②後藤（武禅塾）
　◇団体▽小・中学生兄弟・従兄弟　①横沢兄弟（旭養心館）②原・古川従兄弟（志武館）③平野兄妹（ワールド）▽小学生兄弟　①上田ツインズ（魁星舘）②目黒兄妹（ワールド）③福岡姉妹（ワールド）▽３人兄弟　①陶山兄姉弟（武禅塾）②佐藤根姉弟妹（魁星舘）▽家族　①佐藤根ファミリー（魁星舘）②小林ファミリー（涛孝会）③宮村ファミリー（幸武舘）
　…組手…
　【男女混合】▽幼児白帯　①内田耀（涛孝会）②小林（涛孝会）③吉岡（ワールド）　
　【男子】◇小学生▽２・３年　①村上大翔（魁星舘）②上田湊（魁星舘）③上田蓮（魁星舘）③陶山（武禅塾）▽４年　①石川大智（魁星舘）②上田（魁星舘）③鈴木（魁星舘）③中村（魁星舘）▽５・６年　①横沢弦（旭養心館）②安斉（魁星舘）③前田（ワールド）③道言（魁星舘）◇中学生　①本保貴一（ワールド）②横沢（旭養心館）③寒河江（武禅塾）③今野（ワールド）
　【女子】◇小学生▽１・２年　①小枝桃菜（涛孝会）②鈴木（魁星舘）③目黒（ワールド）▽３・４年　①平野翼宿（ワールド）②菅沢（ワールド）③鎌倉（ワールド）③長谷川（魁星舘）▽５・６年　①三森聖蘭（武禅塾）②福岡（ワールド）③陶山（武禅塾）③佐藤根（魁星舘）◇中学生　①萩原芽衣（ワールド）②後藤（武禅塾）
　◇団体▽小学生　①中村・石川・上田（魁星舘Ａ）②鎌倉・菅沢・平野（ワールドおり姫）③福岡・前田（ワールド朱雀）③佐藤根・安斉・道言（魁星舘Ｂ）▽中学生　①本保・萩原・菅野（ワールド）②小林・西嶋（涛孝会）③廉翔・律・寛奈（武禅塾）