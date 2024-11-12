【男子】▽団体 ①旭龍谷②旭商③旭永嶺④天塩⑤岩見沢緑陵⑥旭工▽個人 ①黒田力也（旭永嶺）②岡本（旭龍谷）③德毛（岩見沢東）④村上（旭永嶺）⑤笹木（岩見沢緑陵）⑥髙山（稚内）⑦萩（岩見沢緑陵）⑧村上（旭龍谷）⑨川元（旭永嶺）⑩福田（旭龍谷）⑪日沼（旭龍谷）⑫川野（稚内）⑬宇野（天塩）（以上全道大会に出場）
【女子】▽団体 ①旭龍谷②旭永嶺③岩見沢東④旭北▽個人 ①森下紗羽（旭北）②今井（旭龍谷）③見延（旭永嶺）④中谷（旭東）⑤水谷（岩見沢東）⑥迫（旭龍谷）⑦野澤（旭北）⑧遠藤（旭北）⑨作田（旭永嶺）⑩沖村（旭商）⑪沼田（旭志峯）⑫上田（旭龍谷）⑬貞森（旭東）（以上全道大会に出場）
◆剣道 第４４回北海道高校新人大会道北ブロック予選会（４日・東光公園武道館）
2024/11/12
【男子】▽団体 ①旭龍谷②旭商③旭永嶺④天塩⑤岩見沢緑陵⑥旭工▽個人 ①黒田力也（旭永嶺）②岡本（旭龍谷）③德毛（岩見沢東）④村上（旭永嶺）⑤笹木（岩見沢緑陵）⑥髙山（稚内）⑦萩（岩見沢緑陵）⑧村上（旭龍谷）⑨川元（旭永嶺）⑩福田（旭龍谷）⑪日沼（旭龍谷）⑫川野（稚内）⑬宇野（天塩）（以上全道大会に出場）
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