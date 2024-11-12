【男子】◇団体▽１回戦 ネクサスＢＣ３―０緑が丘、広陵３―０愛宕、東神楽３―０光陽、東光３―０北門、明星３―０東鷹栖、東陽３―０春光台、鷹栖３―０西神楽、忠和３―０永山南▽２回戦 ネクサスＢＣ２―０広陵、東光２―１東神楽、東陽２―０明星、忠和２―１鷹栖

◇個人▽シングルス ①高畠柊斗（ネクサスＢＣ）②森（忠和）③清水（忠和）④吉田（ネクサスＢＣ）⑤相馬獅（ネクサスＢＣ）⑤西畑（東神楽）⑤相馬瑠（ネクサスＢＣ）⑤山中（ネクサスＢＣ）▽ダブルス ①高畠柊斗・吉田澄晴（ネクサスＢＣ）②相馬瑠・相馬獅（ネクサスＢＣ）③清水・森（忠和）④山本・高橋（東光）⑤星・廣部（東明）⑤川村・園田（東鷹栖）⑤西畑・蒔田（東神楽）⑤山内・太田（忠和）

【女子】◇団体▽１回戦 東陽２―１永山南、広陵２―１東光、東神楽３―０鷹栖、北門２―０西神楽、明星２―１光陽、東明２―０愛宕、春光台２―０旭教大付属▽２回戦 ネクサスＢＣ２―０東陽、広陵２―１東神楽、北門２―０明星、春光台２―１東明

◇個人▽シングルス ①水谷藍里（春光台）②佐藤心（東神楽）③神野（春光台）④近藤（北門）⑤和田（ネクサスＢＣ）⑤日置（ネクサスＢＣ）⑤宮崎（ネクサスＢＣ）⑤川越（ネクサスＢＣ）▽ダブルス ①堰八寧桜・和田杏虹（ネクサスＢＣ）②日置・宮崎（ネクサスＢＣ）③田川・太田（広陵）④竹沢・諸岡（広陵）⑤三牧・由藤（東明）⑤谷口・石川（春光台）⑤川越・小笠原（ネクスサスＢＣ）⑤水谷・神野（春光台）