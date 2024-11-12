▽１・２部 ①ガンギマリ②師匠！！③深川消防▽３部 ①マーシャル②鷹栖Ｙ③トライデント▽４部 ①ミスショットＲ②ミスショットＫ③鷹栖Ｍ
◆バドミントン 第４６回市町村対抗大会（１０日・鷹栖町総合体育館）
2024/11/12
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