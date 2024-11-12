▽１回戦 アインスＵ１４ ７―３ＡＴＴ、六合７―２美瑛、神居東・忠和α６―０中富良野、春光台６―６（ＰＫ３―２）中央、永山・永山南１―１（ＰＫ４―２）東神楽、北星２―２（ＰＫ３―２）東明、富良野合同４―２旭教大付属、永山・永山南２ＮＤ３―２神居東・忠和γ、東川６―１明星▽２回戦 ビアンコネロＦＣ６―１アインスＵ１４、六合２―２（ＰＫ５―４）神居東・忠和α、上富良野８―１春光台、緑が丘２―１永山・永山南、トラウム１３―１北星、アインスＵ１５ ２―２（ＰＫ５―４）富良野合同、北門１１―０永山・永山南２ＮＤ、広陵１３―１東川▽３回戦 六合１―１（ＰＫ５―４）ビアンコネロＦＣ、上富良野３―０緑が丘、アインスＵ１５ ２―１トラウム、広陵３―０北門▽準決勝 上富良野３―２六合、広陵３―１アインスＵ１５▽決勝 広陵２―１上富良野▽第５代表決定戦 トラウムビータ４―２ビアンコネロＦＣ