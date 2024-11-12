　【男子】▽決勝　クローバー７６―６３神心会▽順位　①クローバー②神心会③ゼロ③神田クラブ
　【女子】旭川ラビッツ６１―４４トラッシュ女子▽順位　①旭川ラビッツ②トラッシュ女子
　【ミックス】▽決勝　Ｒエルム６５―６１ＢＵＳ▽順位　①Ｒエルム②ＢＵＳ③リアルＭ③中野ピストンズ
　【シニア】▽準決勝　トラッシュシニア５７―３９アップスＥＸ、カミカゼクラブ６８―５９ＢＢＳ▽決勝　トラッシュシニア５８―４４カミカゼクラブ▽順位　①トラッシュクラブシニア②カミカゼクラブ③アップスＥＸ③ＢＢＳ
　【エンジョイ】▽リーグ戦　アポロ９４―４３バスケ５５５、オチバ２０―０Ｒスレイブ