【男子】◇団体 ①旭龍谷②旭志峯③旭工◇個人▽６０㌔級 ①佐藤友哉（旭西）②藤井（旭志峯）③吉田（旭南）③得能（旭東）▽６６㌔級 ①安田大翔（旭志峯）②加藤（旭志峯）③蛯澤（旭龍谷）③竹内（旭工）▽７３㌔級 ①藤野遥士（旭龍谷）②京谷（旭龍谷）③中根（旭龍谷）③稲垣（旭工）▽８１㌔級 ①右田春音（旭龍谷）②鴨田（旭龍谷）③松林（旭龍谷）③藤原（旭南）▽無差別級 ①葛西樹生（旭龍谷）②小山内（旭龍谷）③菊地（旭龍谷）③合田（旭龍谷）⑤赤井（旭龍谷）⑤近野（旭志峯）⑤横山（旭龍谷）⑤笹川（旭工）⑨佐藤（旭志峯）⑨井嶋（旭龍谷）⑨遠藤（旭志峯）⑨和歌（旭志峯）

【女子】◇団体 ①旭明成②旭志峯③旭東◇個人▽４８㌔級 ①南原青空（旭志峯）▽５２㌔級 ①平野このみ（旭志峯）②新屋（旭明成）③宗像（旭志峯）▽５７㌔級 ①齋藤かんな（旭東）②北島（旭明成）③茂泉（旭志峯）③波多野（旭志峯）⑤菅原（旭東）、⑤福士（旭実）▽６３㌔級 ①荒田心美（旭明成）②村瀨（旭志峯）③清水（旭志峯）③植田（旭南）▽無差別級 ①長谷川祥嘉（旭明成）②光永（旭志峯）③岩崎（旭志峯）