…組手…
【男子】◇団体 ①旭工②留萌◇個人▽５５㌔以下級 ①大迫功輝（旭東）②多田（旭明成）③児嶋（旭永嶺）▽６１㌔以下級 ①成田一聡（旭明成）②石塚（留萌）③半田（旭明成）③引野（旭西）▽６８㌔以下級 ①荻野魁大（旭工）②沖（留萌）③小森（旭工）
【女子】◇団体 ①留萌◇個人▽５３㌔以下級 ①大懸凜々（留萌）▽５９㌔以下級 ①島崎かりな（留萌）
…形…
【男子】▽団体 ①留萌▽個人 ①児嶋海（旭永嶺）②石塚（留萌）③大迫（旭東）
【女子】▽個人 ①大懸凜々（留萌）②辻（旭東）
◆空手道 第１６回旭川支部高校選抜大会兼第４２回北海道高校選抜大会旭川支部予選大会（１０日・東光公園武道館）
2024/11/19
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