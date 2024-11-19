…組手…

【男子】◇団体 ①旭工②留萌◇個人▽５５㌔以下級 ①大迫功輝（旭東）②多田（旭明成）③児嶋（旭永嶺）▽６１㌔以下級 ①成田一聡（旭明成）②石塚（留萌）③半田（旭明成）③引野（旭西）▽６８㌔以下級 ①荻野魁大（旭工）②沖（留萌）③小森（旭工）

【女子】◇団体 ①留萌◇個人▽５３㌔以下級 ①大懸凜々（留萌）▽５９㌔以下級 ①島崎かりな（留萌）

…形…

【男子】▽団体 ①留萌▽個人 ①児嶋海（旭永嶺）②石塚（留萌）③大迫（旭東）

【女子】▽個人 ①大懸凜々（留萌）②辻（旭東）